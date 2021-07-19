На Кубани синоптики прогнозируют опасную жару до +40 °С

Гидрометцентр прогнозирует на 19 июля в Краснодаре опасную жару с дневной температурой до +39 °С, по краю — до +40 °С.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Ночные температуры в крае прогнозируются в районе +20... +25 °С. На Черноморском побережье небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6—11 м/с.

Температура воды на Черноморском побережье составит +27 °С, в Азовском море в Ейске — +29 °С.

Ранее врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как снизить артериальное давление в жаркую погоду.