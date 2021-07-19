В Петербурге температура понизится до +25 °С после аномальной жары

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В понедельник, 19 июля, в Санкт-Петербурге дневная температура составит +25 °С. Местами ожидаются дожди.
В Петербурге температура понизится до +25 °С после аномальной жары
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня, 19 июля, на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего циклона. При переменной облачности в западной половине региона существенных осадков не ожидается, а на востоке области кратковременные дожди местами ещё пройдут», — сказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер северо-западный, 5—10 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.

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