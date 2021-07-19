В Нижнем Новгороде на фоне незначительного похолодания ожидаются грозы

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По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде ожидаются дожди с грозой и небольшое похолодание.
В Нижнем Новгороде на фоне незначительного похолодания ожидаются грозы
  • globallookpress.com

Об этом пишет pravda-nn.ru.

В понедельник, 19 июля, температура днём составит от +23 до +31 °C.

20 июля днём синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура воздуха поднимется до +25 °C.

В среду солнечно, до +20 °C. В четверг, 22 июля, прогнозируется дождливая погода. Температура +19 °C, к вечеру похолодает до +16 °C.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.

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