В ЯНАО синоптики обещают до +28 °С

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Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается жаркая, но дождливая неделя — воздух прогреется до +28 °С.
В ЯНАО синоптики обещают до +28 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Переменная облачность, местами небольшой дождь. Тенденция атмосферного давления: будет падать до ночи среды, а днём начнёт слабо расти», — говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют ветер 5—13 м/с. С понедельника, 19 июля, начнёт расти ночная температура воздуха (+7...+12 °С), в среду +11...+16 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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