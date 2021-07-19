В ЯНАО синоптики обещают до +28 °С
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Переменная облачность, местами небольшой дождь. Тенденция атмосферного давления: будет падать до ночи среды, а днём начнёт слабо расти», — говорится в сообщении.
Также синоптики прогнозируют ветер 5—13 м/с. С понедельника, 19 июля, начнёт расти ночная температура воздуха (+7...+12 °С), в среду +11...+16 °С.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.