Синоптики предупредили о грозе в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы. В течение недели температура поднимется до +32 °С.
Синоптики предупредили о грозе в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Сегодня в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С», — сказано в сообщении.

Также 20 и 21 июля синоптики прогнозируют дожди с грозой и потепление до +31 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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