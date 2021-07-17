Прощание с Петром Мамоновым началось в Донском монастыре
Об этом сообщает РИА Новости. Проститься с Мамоновым пришли десятки человек, среди которых его друзья, коллеги и поклонники. Также там присутствует режиссёр Павел Лунгин.
После прощания траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Вереи — там Мамонов жил последние 25 лет. Он будет похоронен на местном кладбище.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии прощания.
Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал смерть Мамонова.