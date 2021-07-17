Прощание с Петром Мамоновым началось в Донском монастыре

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В Москве началось прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, оно проходит в Донском монастыре, где собрались его близкие, коллеги и поклонники творчества.
Прощание с Петром Мамоновым началось в Донском монастыре

    Об этом сообщает РИА Новости. Проститься с Мамоновым пришли десятки человек, среди которых его друзья, коллеги и поклонники. Также там присутствует режиссёр Павел Лунгин.

    После прощания траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Вереи — там Мамонов жил последние 25 лет. Он будет похоронен на местном кладбище.

    RT ведёт прямую трансляцию церемонии прощания.

    Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

    Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал смерть Мамонова.

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