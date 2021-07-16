Шоу «Поющие мосты» возобновится в Петербурге в ночь на 17 июля

В Санкт-Петербурге в ночь на 17 июля продолжится шоу «Поющие мосты», когда Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Акция стартует в 01:10 и длится от пяти до 20 минут. Проект проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

«Поющие мосты» стали неотъемлемой частью культурной жизни Петербурга, особым подарком его жителям и гостям. В этом году петербуржцев ждёт специальная тематическая программа ко Дню Военно-морского флота, особый плейлист к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, джазовый плейлист ко Дню Довлатова. Все зрители «Поющих мостов» получат программу с произведениями и анонсами, как в настоящей филармонии», — рассказал генеральный директор АО «Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», во время ежегодной экологической акции «Час Земли» в Петербурге отключили подсветку более 40 зданий и мостов, в том числе Дворцового, Благовещенского, Троицкого, Биржевого.