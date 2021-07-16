Прощание с режиссёром Стефановичем проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве

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Церемония прощания с режиссёром Александром Стефановичем проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве.
Прощание с режиссёром Стефановичем проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве
  • © РИА Новости / Михаил Фомичев

Об этом сообщает ФАН.

После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Святителя Николая в Троекурове. Режиссёр будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Последние дни он провёл в реанимации, врачи диагностировали у него обширное поражение лёгких.

Актёр театра и кино, телеведущий Игорь Верник в беседе с телеканалом «360» рассказал, что запомнил Стефановича как замечательного человека, влюблённого в жизнь.

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