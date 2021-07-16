Режиссёр Васильев поставит оперу по прозе Солженицына в Школе современной пьесы

Короткая ссылка
Художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз рассказал, что режиссёр Анатолий Васильев после долгого перерыва в работе планирует поставить на сцене театра оперу.
Режиссёр Васильев поставит оперу по прозе Солженицына в Школе современной пьесы
  • © Правительство Тверской области

«Анатолий Васильев рассматривает постановку оперы Владимира Дашкевича на тексты Александра Солженицына «Жить не по лжи!». Мне кажется, что сегодня это очень важная тема для драматического театра», — уточнил в беседе с газетой «Известия» Райхельгауз.

Он отметил, что в следующем сезоне планирует поставить пять-шесть премьер.

По сообщениям Nation News, ранее актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить