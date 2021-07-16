Режиссёр Васильев поставит оперу по прозе Солженицына в Школе современной пьесы
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«Анатолий Васильев рассматривает постановку оперы Владимира Дашкевича на тексты Александра Солженицына «Жить не по лжи!». Мне кажется, что сегодня это очень важная тема для драматического театра», — уточнил в беседе с газетой «Известия» Райхельгауз.
Он отметил, что в следующем сезоне планирует поставить пять-шесть премьер.
По сообщениям Nation News, ранее актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.