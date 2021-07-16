Режиссёр Васильев поставит оперу по прозе Солженицына в Школе современной пьесы

Художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз рассказал, что режиссёр Анатолий Васильев после долгого перерыва в работе планирует поставить на сцене театра оперу.

«Анатолий Васильев рассматривает постановку оперы Владимира Дашкевича на тексты Александра Солженицына «Жить не по лжи!». Мне кажется, что сегодня это очень важная тема для драматического театра», — уточнил в беседе с газетой «Известия» Райхельгауз.

Он отметил, что в следующем сезоне планирует поставить пять-шесть премьер.

По сообщениям Nation News, ранее актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.