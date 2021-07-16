Петра Мамонова похоронят в подмосковном городе Верея

Похороны актёра, музыканта и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова состоятся в субботу, 17 июля, в подмосковном городе Верея. Об этом заявила вдова артиста Ольга Мамонова.

«Похороны будут в 16:00 в Верее... Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберём его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея — это город, где живём. Он там хотел быть похоронен», — приводит ТАСС её слова.

Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал информацию о смерти Мамонова.