Петра Мамонова похоронят в подмосковном городе Верея
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«Похороны будут в 16:00 в Верее... Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберём его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея — это город, где живём. Он там хотел быть похоронен», — приводит ТАСС её слова.
Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал информацию о смерти Мамонова.