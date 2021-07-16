Прощание с солистом «Хора Турецкого» Горячевым пройдёт 17 июля

Прощание с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым пройдёт 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.

«В 13:00 отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 гражданская панихида», — говорится в сообщении.

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер 15 июля в возрасте 49 лет. Как сообщает ТАСС, артист боролся с коронавирусной инфекцией в течение трёх недель.

В апреле 2019 года артисты «Хора Турецкого», в том числе Горячев, в знак солидарности с Францией после пожара в соборе Парижской Богоматери, исполнили песню Belle — самую узнаваемую композицию из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».