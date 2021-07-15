Юрий Шевчук прокомментировал смерть Петра Мамонова

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал смерть актёра и музыканта Петра Мамонова.

«Я только что узнал. Я в шоке, я пока не могу переварить. Утрата не только для рок-музыки, а вообще для нашей культуры. Очень неординарный, удивительный, самостоятельный во всех своих поисках человек Пётр Мамонов», — сказал артист в беседе с ФАН.

Сценарист, музыкант, артист и дизайнер интерьеров Сергей Пахомов в беседе с телеканалом «360» назвал Мамонова непростым, но весёлым человеком.

«Мне горько, что Пётр Николаевич нас покинул в этом мире. Его жизнь очень яркая, сильная и мощная... Мамонов — настоящий патриот, настоящий русский. Русский богатырь он по большому счёту», — сказал Пахомов.

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет.