Гаркуша и Галанин прокомментировали смерть Петра Мамонова

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша выразил глубокое сожаление по поводу смерти музыканта и актёра Петра Мамонова.

«Конечно, очень печально, что не стало Петра Николаевича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в середине 1980-х годов, когда приезжали в рок-лабораторию на фестиваль... Жалко, что такого прекрасного, гениального человека больше нет», — сказал Гаркуша в беседе с телеканалом «Звезда».

Музыкант Сергей Галанин тоже прокомментировал сообщения о смерти Мамонова.

«Если в рок-н-роле и может быть самый правильный (я не скажу слово «святой», но на пути к этому) человек — это, конечно же, Пётр Николаевич, который мог совмещать вроде бы такой не очень правильный рок-н-рол с мыслями о небе и о Боге. Для меня это какой-то разрыв: я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашёл правильную дорогу, дорогу к Богу», — отметил Галанин в беседе с телеканалом «Москва 24».

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет.