В Петербурге 15 июля синоптики обещают до +33 °С

В Санкт-Петербурге синоптики спрогнозировали жаркий день в четверг, 15 июля. По их мнению, также есть вероятность, что в городе пройдёт кратковременный дождь.

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Об этом информирует kp.ru. 15 июля в городе местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура днём составит +31...+33 °С. Давление будет понижаться, сказано в сообщении Гидрометцентра. Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.