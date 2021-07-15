В Петербурге 15 июля синоптики обещают до +33 °С

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В Санкт-Петербурге синоптики спрогнозировали жаркий день в четверг, 15 июля. По их мнению, также есть вероятность, что в городе пройдёт кратковременный дождь.
В Петербурге 15 июля синоптики обещают до +33 °С
  • © РИА Новости / Марина Давыдова

Об этом информирует kp.ru.  

15 июля в городе местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура днём составит +31...+33 °С.

Давление будет понижаться, сказано в сообщении Гидрометцентра.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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