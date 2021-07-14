В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом сообщает sova.info.
По данным Приволжского УГМС, ветер в регионе ожидается со скоростью 7—12 м/с, однако при грозе его порывы могут достигать 15—20 м/с.
Так, в области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
При этом воздух прогреется до +26...+31 °C.
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Самарской области как минимум до субботы, 17 июля.
Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.