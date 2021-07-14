В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды. В среду, 14 июля, в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром.

Об этом сообщает sova.info.

По данным Приволжского УГМС, ветер в регионе ожидается со скоростью 7—12 м/с, однако при грозе его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Так, в области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

При этом воздух прогреется до +26...+31 °C.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Самарской области как минимум до субботы, 17 июля.

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.