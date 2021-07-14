Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния артиста
- РИА Новости
Ольга Мамонова дала комментарий телеканалу «360».
«Ничего хорошего, всё хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжёлое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо всё сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнётся какое-то. Я согласна с ним», — объяснила супруга артиста.
Она добавила, что последние дни почти не спит.
Накануне Ольга Мамонова в беседе с ФАН рассказала, что Пётр Мамонов находится в искусственной коме и на ИВЛ. Известно, что ранее медики пытались вывести его из комы, однако им это не удалось.