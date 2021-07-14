Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния артиста

Супруга Петра Мамонова, артиста, музыканта, основателя группы «Звуки Му», рассказала, что врачи считают состояние её мужа крайне тяжёлым.

Ольга Мамонова дала комментарий телеканалу «360».

«Ничего хорошего, всё хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжёлое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо всё сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнётся какое-то. Я согласна с ним», — объяснила супруга артиста.

Она добавила, что последние дни почти не спит.

Накануне Ольга Мамонова в беседе с ФАН рассказала, что Пётр Мамонов находится в искусственной коме и на ИВЛ. Известно, что ранее медики пытались вывести его из комы, однако им это не удалось.