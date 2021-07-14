Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния артиста

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Супруга Петра Мамонова, артиста, музыканта, основателя группы «Звуки Му», рассказала, что врачи считают состояние её мужа крайне тяжёлым.
Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния артиста
  • РИА Новости

Ольга Мамонова дала комментарий телеканалу «360».

«Ничего хорошего, всё хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжёлое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо всё сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнётся какое-то. Я согласна с ним», — объяснила супруга артиста.

Она добавила, что последние дни почти не спит.

Накануне Ольга Мамонова в беседе с ФАН рассказала, что Пётр Мамонов находится в искусственной коме и на ИВЛ. Известно, что ранее медики пытались вывести его из комы, однако им это не удалось.

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