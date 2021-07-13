Вильфанд рассказал о погоде в России
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«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, «не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России».
Он сообщил, что «на восемь-девять градусов температура выше нормы».
«На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причём не только на юге, но и на севере», — заявил синоптик.
Метеоролог добавил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода». Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.