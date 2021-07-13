Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России.

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, «не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России».

Он сообщил, что «на восемь-девять градусов температура выше нормы».

«На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причём не только на юге, но и на севере», — заявил синоптик.

Метеоролог добавил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода». Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.