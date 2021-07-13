Синоптики рассказали, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

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По прогнозам Гидрометцентра, жаркая и солнечная погода в Санкт-Петербурге продлится как минимум до пятницы, 16 июля.
Синоптики рассказали, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как уточняется, до конца рабочей недели синоптики предсказывают в городе температуру выше +30 °С.

Например, во вторник, 13 июля, температура воздуха местами может достигать +33 °С.

«13 июля в Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха составит днём +31...+33 °С. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — уточняет городской Гидрометцентр.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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