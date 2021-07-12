В Петербурге продлили прогноз по аномальной жаре

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В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 июля, синоптики обещают жаркую погоду без осадков.
В Петербурге продлили прогноз по аномальной жаре
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«12 июля в Петербурге без осадков. Ветер западный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днём составит +29...+31 °С. Атмосферное давление изменится мало», — сообщает городской гидрометцентр.

По словам специалистов, на неделе погода может установить ещё несколько температурных рекордов.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

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