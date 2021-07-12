В Петербурге продлили прогноз по аномальной жаре
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«12 июля в Петербурге без осадков. Ветер западный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днём составит +29...+31 °С. Атмосферное давление изменится мало», — сообщает городской гидрометцентр.
По словам специалистов, на неделе погода может установить ещё несколько температурных рекордов.
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.