В Петербурге продлили прогноз по аномальной жаре

В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 июля, синоптики обещают жаркую погоду без осадков.

Об этом пишет kp.ru.

«12 июля в Петербурге без осадков. Ветер западный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днём составит +29...+31 °С. Атмосферное давление изменится мало», — сообщает городской гидрометцентр.

По словам специалистов, на неделе погода может установить ещё несколько температурных рекордов.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.