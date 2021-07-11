Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 285 км к юго-востоку от покинутой статистически обособленной местности Атту-Стейшен.
Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Греции.
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