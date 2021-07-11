Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 285 км к юго-востоку от покинутой статистически обособленной местности Атту-Стейшен. Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Греции.