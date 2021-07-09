Зинаида Кириенко рассказала, как решила стать актрисой

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Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко рассказала, как решила стать актрисой.
Зинаида Кириенко рассказала, как решила стать актрисой
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Когда-то Сергей Аполлинариевич Герасимов, мой педагог во ВГИКе, спросил меня на коллоквиуме: «А почему ты решила стать актрисой?» И я рассказала ему, что в детстве я очень любила ходить в кино и очень сопереживала всему, что происходит на экране», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Кириенко, она ответила, что хочет, чтобы люди, которые будут видеть на экране её героинь, переживали, как она.

Как отметила актриса, она смотрела кино эмоционально.

«Алла Тарасова, Вера Марецкая были моими любимыми героинями», — добавила Кириенко.

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».

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