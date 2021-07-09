Эксперт рассказал о роли масляной живописи в искусстве
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«Работа в этой технике позволяет художнику себя проявить по-разному. Можно проявить свой дотошный характер, сделать что-то очень мелкое, аккуратное, а можно выплеснуть эмоции на холст. Масляная живопись это позволяет», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По его словам, эта техника довольно давно разрабатывается, это эталонная техника, и если художник умеет в ней работать, то справится со всем остальным.
«Голландцы считаются родоначальниками этой техники. Во всяком случае, при них она вошла в широкий оборот. Поэтому голландская живопись — отдельная тема в истории искусства», — добавил Денисов.
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