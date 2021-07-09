Эксперт рассказал о роли масляной живописи в искусстве

Искусствовед, преподаватель, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея, член Коллегии экспертов города Москвы Михаил Денисов рассказал о роли масляной живописи в искусстве.

«Работа в этой технике позволяет художнику себя проявить по-разному. Можно проявить свой дотошный характер, сделать что-то очень мелкое, аккуратное, а можно выплеснуть эмоции на холст. Масляная живопись это позволяет», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, эта техника довольно давно разрабатывается, это эталонная техника, и если художник умеет в ней работать, то справится со всем остальным.

«Голландцы считаются родоначальниками этой техники. Во всяком случае, при них она вошла в широкий оборот. Поэтому голландская живопись — отдельная тема в истории искусства», — добавил Денисов.

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