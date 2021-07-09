Организаторов концерта Дианы Арбениной в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей

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Организаторам концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на теплоходе может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения антикоронавирусных мер.
Организаторов концерта Дианы Арбениной в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей
  • © РИА Новости

«На теплоходе, по визуальной оценке, находились более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись», — цитирует РИА Новости главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского.

Ранее издание kp.ru сообщало, что в Краснодаре 7 июля прошёл концерт певицы Zivert на площадке «Баскет-холл». По сообщению оперативного штаба Кубани, выступление не было согласовано с администрацией и региональным Роспотребнадзором. В итоге правоохранители начали проверку.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в столице на фоне пандемии увеличилось в три раза.

Он отметил, что «дисциплина повысилась, но тем не менее над этим ещё требуется работать».

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