Певица Лика Рулла оценила значение жанра «мюзикл» в России

Российская певица и актриса, преподаватель курса мюзикла в ГИТИСе Лика Рулла рассказала, что мюзиклы крайне популярны в России.

В беседе с ФАН она рассказала, почему мюзикл в России — это не то же самое, что в Америке.

«У нас он гораздо богаче и интереснее, и нам надо его развивать. Только не как мюзикл в привычном понимании — бродвейский мюзикл Америки или The Stand в Англии. С нашим российским менталитетом, с нашей драматической школой это всё-таки музыкальный театр, а не мюзикл в чистом виде», — сказала певица.

Она отметила, что само слово «мюзикл» воспринимается как нечто чуждое, западное. Необходимо наполнить его другим содержанием. Российский мюзикл — это музыкальный театр, который сегодня очень востребован, считает Лика Рулла.

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