Певица Лика Рулла оценила значение жанра «мюзикл» в России

Короткая ссылка
Российская певица и актриса, преподаватель курса мюзикла в ГИТИСе Лика Рулла рассказала, что мюзиклы крайне популярны в России.
Певица Лика Рулла оценила значение жанра «мюзикл» в России
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В беседе с ФАН она рассказала, почему мюзикл в России — это не то же самое, что в Америке.

«У нас он гораздо богаче и интереснее, и нам надо его развивать. Только не как мюзикл в привычном понимании — бродвейский мюзикл Америки или The Stand в Англии. С нашим российским менталитетом, с нашей драматической школой это всё-таки музыкальный театр, а не мюзикл в чистом виде», — сказала певица.

Она отметила, что само слово «мюзикл» воспринимается как нечто чуждое, западное. Необходимо наполнить его другим содержанием. Российский мюзикл — это музыкальный театр, который сегодня очень востребован, считает Лика Рулла.

Ранее российский певец Алексей Чумаков в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о своём отношении к песенному конкурсу «Евровидение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить