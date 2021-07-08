Режиссёр Кейт Шортланд рассказала о героине фильма «Чёрная вдова»

Режиссёр Кейт Шортланд рассказала подробности о главном персонаже фильма «Чёрная вдова».

«Нам было важно разобраться, где окончательно заканчивается Чёрная вдова как персонаж. Ведь мы уже знаем сам конец её истории, знаем, что произошло с ней в финальных «Мстителях». Мы понимали, что сольник должен в каком-то смысле стать разгадкой её жизненной головоломки, должен собрать персонажа воедино», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в начале фильма героиня одинока, чувствует себя изгоем, но ближе к концу она снова становится Чёрной вдовой, начинает вновь помогать окружающим.

Как отметила Шортланд, важно было сделать персонажей правдоподобными, они должны знать, где выросли.

«В нашем случае это была Россия. В Лондоне мы работали с российским историком, что помогло нам в создании фундамента центрального персонажа. Ведь даже если сама история является сказочной, в итоге она всё равно должна выглядеть правдиво», — сказала режиссёр.

Актриса Скарлетт Йоханссон накануне выхода нового фильма киновселенной Marvel «Чёрная вдова» рассказала в эксклюзивном интервью kp.ru о работе над картиной и о своей роли.