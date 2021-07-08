Герман-младший назвал сроки возобновления съёмок фильма «Воздух»

Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал, когда возобновятся съёмки картины «Воздух».

«Мы реанимируемся. Начинаем подготовку. В сентябре, я надеюсь, начнём съёмку. Трудностей миллион — огромная, тяжелейшая картина. У нас сбился сезон из-за плохой зимы. Изначально мы должны были снимать в такой последовательности: весна, осень, лето, зима, весна. Теперь мы вынуждены снимать так: весна, осень, весна, осень. Под это всё приходится менять. И непонятно, будет ли грядущая зима снежной», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Также в картине будут использовать новую технологию воздушных съёмок.

Однако трудность состоит в том, что в России, по словам режиссёра, нет летающих самолётов, которые для этого нужны, — ни «мессершмитов», ни «яков».

Также нет техники времён войны на ходу, сказал он.

«Плюс у нас огромные финансовые потери из-за коронавируса. Складирование, остановка, поздний запуск. Но меня это вообще не смущает», — добавил Герман-младший.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский в беседе с Nation News рассказал о новых проектах.