Умер Роберт Дауни — старший

Режиссёр и актёр Роберт Дауни — старший скончался в США в возрасте 85 лет.

Об этом сообщил его сын, актёр Роберт Дауни — младший на своей странице в Facebook.

«Он был настоящим свободомыслящим кинематографистом и до самого конца оставался удивительным оптимистом... По подсчётам моей мачехи, они прожили в счастливом браке чуть больше 2 тыс. лет», — написал Дауни-младший.

По словам актёра, его отец умер во сне после нескольких лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Дауни-старший поставил более десятка картин по собственным сценариям и снял несколько эпизодов популярного сериала «Сумеречная зона». Он также был известен как актёр фильмов «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия» и «Ночи в стиле буги».