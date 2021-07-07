Умер Роберт Дауни — старший

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Режиссёр и актёр Роберт Дауни — старший скончался в США в возрасте 85 лет.
Умер Роберт Дауни — старший
  • AFP
  • © Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES

Об этом сообщил его сын, актёр Роберт Дауни — младший на своей странице в Facebook.

«Он был настоящим свободомыслящим кинематографистом и до самого конца оставался удивительным оптимистом... По подсчётам моей мачехи, они прожили в счастливом браке чуть больше 2 тыс. лет», — написал Дауни-младший.

По словам актёра, его отец умер во сне после нескольких лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Дауни-старший поставил более десятка картин по собственным сценариям и снял несколько эпизодов популярного сериала «Сумеречная зона». Он также был известен как актёр фильмов «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия» и «Ночи в стиле буги». 

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