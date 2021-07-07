Биолог прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Подмосковье

Кандидат биологических наук Анна Банникова прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Московской области.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что у ежей хорошая, высокая численность, но ни о каком «нашествии» речи не идёт.

«Наоборот, это очень хорошо для людей, потому что ежи питаются насекомыми, мышами, и их присутствие в лесах и вблизи домов очень полезно для экосистемы», — отметила эксперт.

По её словам, ежи достаточно всеядны, поэтому помойки, места, где можно подкормиться, их приманивают.

«Ежи работают как чистильщики: они подбирают остатки еды. И ёжик будет приходить туда, где часто встречается еда. Трогать ежей не надо, из-за того что на иголках у них всегда много грязи и укол этой колючки может иметь плохие последствия», — пояснила Банникова.

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