Биолог прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Подмосковье

Короткая ссылка
Кандидат биологических наук Анна Банникова прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Московской области.
Биолог прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Подмосковье
  • globallookpress.com

В беседе с «Радио 1» она заявила, что у ежей хорошая, высокая численность, но ни о каком «нашествии» речи не идёт.

«Наоборот, это очень хорошо для людей, потому что ежи питаются насекомыми, мышами, и их присутствие в лесах и вблизи домов очень полезно для экосистемы», — отметила эксперт.

По её словам, ежи достаточно всеядны, поэтому помойки, места, где можно подкормиться, их приманивают.

«Ежи работают как чистильщики: они подбирают остатки еды. И ёжик будет приходить туда, где часто встречается еда. Трогать ежей не надо, из-за того что на иголках у них всегда много грязи и укол этой колючки может иметь плохие последствия», — пояснила Банникова.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить