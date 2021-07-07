Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в Подмосковье
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Запланировано восемь концертов в формате опен-эйр.
В числе участников — Государственный академический симфонический оркестр им. Евгения Светланова, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы».
Также состоятся лекции главного редактора журнала «Музыкальная академия» Ярослава Тимофеева.
Максимальное количество зрителей на всех концертах — не более 500 человек.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве 7 августа состоится онлайн-фестиваль «Русское поле».