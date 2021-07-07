Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в Подмосковье

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в музее «Новый Иерусалим» в Московской области.
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в Подмосковье
  • © Министерство культуры Московской области

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Запланировано восемь концертов в формате опен-эйр.

В числе участников — Государственный академический симфонический оркестр им. Евгения Светланова, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы».

Также состоятся лекции главного редактора журнала «Музыкальная академия» Ярослава Тимофеева.

Максимальное количество зрителей на всех концертах — не более 500 человек.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве 7 августа состоится онлайн-фестиваль «Русское поле».

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