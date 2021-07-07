В Департаменте культурного наследия Москвы рассказали об итогах работы за полгода

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный инспектор в области охраны объектов культурного наследия Сергей Мирзоян рассказал об итогах работы ведомства за полгода.

«В Москве более 8 тыс. памятников находятся под государственной охраной, включая выявленные объекты культурного наследия. За прошедшие полгода 67 объектов уже приняты по актам приёмки. Ежегодно реставрация завершается на 100 исторических памятниках», — заявил он в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum.

По его словам, за полгода выдано около 500 заданий на проектирование и более 700 разрешений подрядным организациям на производство тех или иных работ — научно-исследовательских, ремонтных, реставрационных.

Около 1 тыс. объектов находятся в той или иной стадии проектных или производственных работ.

«Среди уже обновлённых памятников — Белые палаты на Кузнецком Мосту, скульптурные композиции на Ленинском проспекте, дом 37. По городской программе «1 рубль за квадратный метр» отреставрирован дом 36 на Пречистенке. Ещё на шести объектах по этой программе работы продолжаются», — сообщил Мирзоян.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения «Дом А.М. Александрова».