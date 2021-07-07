Филолог оценил грамотность фразы «сильный ливень»

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Известный российский филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов заявил, что фраза «сильный ливень» имеет право на существование, если надо придать экспрессии происходящему с погодой.
Филолог оценил грамотность фразы «сильный ливень»
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Строго говоря, да, ливень — это уже сильный дождь. Но понятно, что здесь нужна какая-то экспрессия, нужно какое-то усиление, потому что мы же понимаем, что бывает просто ливень, а бывает какое-то такое представление, когда льёт, что называется, как из ведра и когда даже слова «ливень» недостаточно для того, чтобы описать ситуацию», — сказал эксперт.

Так, Пахомов выразил мнение, что не стоит относиться к этому выражению как к ошибке, и привёл примеры из художественной литературы XIX и XX веков, где употреблялось данное словосочетание.

Среди перечисленных им произведений было в том числе творчество писателя Александра Грина.

Ранее газета «Известия» публиковала результаты опроса, в котором россияне назвали профессии, представителей которых считают обладателями наиболее высокого уровня грамотности.

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