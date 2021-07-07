Йоханссон рассказала о работе над ролью в блокбастере «Чёрная вдова»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон накануне выхода нового фильма киновселенной Marvel «Чёрная вдова» рассказала о работе над картиной и о своей роли.

В эксклюзивном интервью kp.ru накануне премьеры, которая состоится 8 июля, актриса сообщила, что в центре сюжета — отношения её героини Наташи Романофф со своей семьёй.

Эту идею продвигал президент Marvel Studios Кевин Файги.

«Последнее, чего я ожидала от своей героини, Наташи, — что у неё будет какой-то реальный человеческий опыт отношений с семьёй. Мы ведь совсем не знаем её с этой стороны, знаем только, что она выбрала своей семьёй отряд Мстителей. А получилось, что и ей ничто человеческое не чуждо, она оказалась в центре вполне узнаваемой семейной драмы! Я не понимала, сработает эта идея или нет, пока мы не начали репетировать и снимать сцену ужина, в которой я была окружена неправдоподобно хорошими актёрами. Они привнесли в процесс свою магию, и мы стали что-то ощущать по отношению друг к другу. Но изначально ничего этого не планировалось», — призналась Йоханссон.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».