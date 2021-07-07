Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
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«Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях данный индекс будет достигать шести единиц.
Как добавил синоптик, в связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной.
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