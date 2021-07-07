Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 8 июля ультрафиолетовая радиация солнца будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях данный индекс будет достигать шести единиц.

Как добавил синоптик, в связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной. 

Ранее главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в эфире НСН рассказала о нескольких правилах, которые стоит соблюдать, чтобы минимизировать последствия для здоровья в жаркую погоду.

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