Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 8 июля ультрафиолетовая радиация солнца будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО).

«Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях данный индекс будет достигать шести единиц.

Как добавил синоптик, в связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной.

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