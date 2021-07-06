Алексей Герман — младший рассказал о своём новом фильме

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Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал о своём новом фильме «Дело», который попал в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Алексей Герман — младший рассказал о своём новом фильме
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Идея фильма появилась лет шесть назад. Ни к кому конкретно эта история отношения не имеет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам режиссёра, это история преподавателя провинциального вуза, который борется, как ему кажется, за лучшее будущее.

Как отметил Герман-младший, ему «хотелось сделать чистую поэтическую повесть про внутреннюю борьбу человека в определённых обстоятельствах».

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».

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