В Москве 7 августа состоится онлайн-фестиваль «Русское поле»

В российской столице при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 7 августа состоится крупнейший в России фестиваль славянского искусства «Русское поле».

Об этом сообщают «Известия».

С учётом действующих коронавирусных ограничений мероприятие пройдёт в онлайн-формате — прямая трансляция будет вестись с 12:00 до 18:00 на официальном сайте, YouTube-канале ТК «Мир», портале «Культура.рф» и страницах мероприятия в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Очень важно... что поклонники славянского искусства познакомятся с лучшими артистами и народными умельцами, узнают много интересного об этномаршрутах и гастрономических традициях нашей огромной страны», — заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Русское поле» проходит в России ежегодно, однако с учётом эпидемиологической ситуации в стране фестиваль уже во второй раз переводят в онлайн-формат.