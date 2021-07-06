В Москве 7 августа состоится онлайн-фестиваль «Русское поле»
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Об этом сообщают «Известия».
С учётом действующих коронавирусных ограничений мероприятие пройдёт в онлайн-формате — прямая трансляция будет вестись с 12:00 до 18:00 на официальном сайте, YouTube-канале ТК «Мир», портале «Культура.рф» и страницах мероприятия в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Очень важно... что поклонники славянского искусства познакомятся с лучшими артистами и народными умельцами, узнают много интересного об этномаршрутах и гастрономических традициях нашей огромной страны», — заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
«Русское поле» проходит в России ежегодно, однако с учётом эпидемиологической ситуации в стране фестиваль уже во второй раз переводят в онлайн-формат.