В Москве начались съёмки фильма «Воланд»
- © Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании «Марс медиа».
Режиссёр — Михаил Локшин. В главных ролях — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Съёмки будут проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и на Мальте. В прокат лента должна выйти в конце 2022 года.
Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».