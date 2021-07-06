В Москве начались съёмки фильма «Воланд»

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В Москве начались съёмки кинофильма «Воланд» по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
В Москве начались съёмки фильма «Воланд»
  • © Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании «Марс медиа».

Режиссёр — Михаил Локшин. В главных ролях — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Съёмки будут проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и на Мальте. В прокат лента должна выйти в конце 2022 года.

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».

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