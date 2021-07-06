Виктор Сухоруков ушёл из Театра имени Моссовета

После десяти лет службы народный артист России Виктор Сухоруков покинул Театр имени Моссовета, заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

Об этом сообщают «Известия».

«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушёл из театра. О причинах я даже не знаю», — сказал Марчелли.

По его словам, накануне он разговаривал с народным артистом — Сухоруков заявил, что это «его серьёзное, взвешенное решение».

«Устал. Хочет немного отстраниться от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», — добавил худрук театра.

По словам Марчелли, какие-то спектакли, в которых играл Сухоруков, уберут из репертуара.