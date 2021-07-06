Виктор Сухоруков ушёл из Театра имени Моссовета
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом сообщают «Известия».
«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушёл из театра. О причинах я даже не знаю», — сказал Марчелли.
По его словам, накануне он разговаривал с народным артистом — Сухоруков заявил, что это «его серьёзное, взвешенное решение».
«Устал. Хочет немного отстраниться от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», — добавил худрук театра.
По словам Марчелли, какие-то спектакли, в которых играл Сухоруков, уберут из репертуара.