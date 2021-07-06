Виктор Сухоруков ушёл из Театра имени Моссовета

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После десяти лет службы народный артист России Виктор Сухоруков покинул Театр имени Моссовета, заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
Виктор Сухоруков ушёл из Театра имени Моссовета
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщают «Известия».

«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушёл из театра. О причинах я даже не знаю», — сказал Марчелли.

По его словам, накануне он разговаривал с народным артистом — Сухоруков заявил, что это «его серьёзное, взвешенное решение».

«Устал. Хочет немного отстраниться от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», — добавил худрук театра.

По словам Марчелли, какие-то спектакли, в которых играл Сухоруков, уберут из репертуара.

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