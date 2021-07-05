Климатолог прокомментировал погодные аномалии в России

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Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прокомментировал погодные аномалии в России.
Климатолог прокомментировал погодные аномалии в России
  • РИА Новости

«Больше стало перемещение воздушных масс с севера на юг. Поэтому мы сейчас имеем более неравный климат, вот такие чередования жары и холода и более резкое выпадение осадков», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, климат стал более неустойчивым.

Как отметил Кокорин, на погодные аномалии влияет и расположение России на земном шаре, а дальнейшие возможные изменения зависят от глобальных выбросов парниковых газов.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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