В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение на фоне высокой пожароопасности

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В Татарстане вновь продлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Оно будет действовать с 6 по 12 июля.
В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение на фоне высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отмечается, местами в крайних восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (пятый класс).

При этом на отдельных территориях ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс), следует из публикации на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Уточняется, что штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.

С 16 июня в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти ограничили посещение лесов.

Также в регионе организовали работу авиа– и пеших патрулей.

Как сообщал «Новый Севастополь», с 10 июня на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

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