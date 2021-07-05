В Татарстан вернётся аномальная жара

На этой неделе в Татарстане вновь установится аномально жаркая погода — днём ожидается до +33 °С.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Так, по прогнозу синоптиков, 6, 7 и 8 июля под влиянием антициклона в Татарстане установится малооблачная погода, что поспособствует хорошему прогреву воздуха.

Во вторник и среду ночью ожидается от +8...+15 °С, днём до +22...+29 °С.

В четверг, 8 июля, ночью температура будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днём +27...+32 °С.

В пятницу, 9 июля, днём ожидается +28...+33 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.