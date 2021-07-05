В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО в течение недели

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Жаркая погода с температурой до 34 °С установится в Центральном федеральном округе (ЦФО) к концу рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начинает перемещаться с севера мощный антициклон и в среду-четверг он будет в районе Москвы. Это значит, что температура будет постепенно повышаться», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Как уточняется, в понедельник, 5 июня, прогнозируется 25—27 °С, с четверга, 8 июня, температура будет «около и выше 30-градусной отметки».

Синоптик отметил, что «аномалии при этом будут меньше, потому что нормы температуры для июля выше».

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с «Радио 1» рассказала о погоде в столичном регионе в июле.

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