У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6

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Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано у побережья Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 127 км от города Ла-Серена.

Очаг залегал на глубине 20 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу в Тасмановом море возле архипелага Фиджи.

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