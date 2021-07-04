У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано у побережья Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 127 км от города Ла-Серена.

Очаг залегал на глубине 20 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу в Тасмановом море возле архипелага Фиджи.