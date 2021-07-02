На Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера

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На Алтае создали новый туристический маршрут — он проложен по дну Телецкого озера.
На Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ОТР.

Протяжённость подводной тропы составляет 200 м. Туристам выдают снаряжение и кислородные баллоны.

«Мы показываем не просто объект, показываем жизнь озера, гидробионтов. Потому что, как в любой пустыне, этот затопленный пирс является оазисом, за который могут закрепиться оседлые организмы: губки, мшанки, ракообразные. Здесь огромное количество живности», — заявил сотрудник Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьёв.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

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