На Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера

На Алтае создали новый туристический маршрут — он проложен по дну Телецкого озера.

Об этом сообщает ОТР.

Протяжённость подводной тропы составляет 200 м. Туристам выдают снаряжение и кислородные баллоны.

«Мы показываем не просто объект, показываем жизнь озера, гидробионтов. Потому что, как в любой пустыне, этот затопленный пирс является оазисом, за который могут закрепиться оседлые организмы: губки, мшанки, ракообразные. Здесь огромное количество живности», — заявил сотрудник Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьёв.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.