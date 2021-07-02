Лев Лещенко поделился воспоминаниями о Николае Сличенко

Народный артист России, певец Лев Лещенко поделился воспоминаниями о худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко.

«Николай Сличенко был человеком широченной души, выдающихся вокальных, актёрских данных. Он привнёс в цыганский театр не просто фольклорную народность, а сделал его эмоциональным искусством, за что его и ценили у нас в стране и за рубежом», — цитирует артиста газета «Известия».

По словам Лещенко, Сличенко останется в памяти как яркая, самобытная личность, большой талант и настоящий друг.

«50 лет я видел его на сцене, поклонялся его таланту. Мы с ним приятельствовали. Может, не слишком часто общались, но очень хорошо относились друг к другу», — отметил Лещенко.

Ранее актриса театра «Ромэн» Ольга Жемчужная в беседе с Nation News выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.