Лев Лещенко поделился воспоминаниями о Николае Сличенко

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Народный артист России, певец Лев Лещенко поделился воспоминаниями о худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко.
Лев Лещенко поделился воспоминаниями о Николае Сличенко
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Николай Сличенко был человеком широченной души, выдающихся вокальных, актёрских данных. Он привнёс в цыганский театр не просто фольклорную народность, а сделал его эмоциональным искусством, за что его и ценили у нас в стране и за рубежом», — цитирует артиста газета «Известия».

По словам Лещенко, Сличенко останется в памяти как яркая, самобытная личность, большой талант и настоящий друг.

«50 лет я видел его на сцене, поклонялся его таланту. Мы с ним приятельствовали. Может, не слишком часто общались, но очень хорошо относились друг к другу», — отметил Лещенко.

Ранее актриса театра «Ромэн» Ольга Жемчужная в беседе с Nation News выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.

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