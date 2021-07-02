Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайший уикенд.
Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве на выходных
  • РИА Новости

В беседе с НСН он заявил, что жителей ждёт «настоящая летняя погода в московском исполнении».

«Будет и облачно, и солнце. Это связано с тем, что не будет изнуряющей жары, а температура — вполне комфортная, хоть и высокая. В субботу дневная температура составит +24… +26 °С, в воскресенье +26… +28 °С. Обращу внимание, что ночи очень тёплые. +15… +16 °С — это минимальные значения. Если в субботу местами кратковременный дождь, то в воскресенье — переменная облачность и осадки лишь фрагментарные, преимущественно и вовсе без них. Комфортная летняя погода», — подытожил специалист.

Также он отметил, что первая декада июля будет жаркой — +30 °С и выше.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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