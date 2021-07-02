В Афинах прошло открытие Года истории Россия — Греция
- Reuters
Совместное заявление было подписано на русском и греческом языках.
«В рамках открытия Года истории подписано совместное заявление об утверждении программы Года, которая включает более 140 мероприятий в двух странах. Реализация некоторых из них уже началась», — говорится в сообщении для прессы.
С приветствием к участникам церемонии открытия Года истории Россия — Греция обратился президент России Владимир Путин.
«Нынешний год по-особому символичен — ровно два века назад греческий народ поднялся на борьбу за свободу своего отечества. В нашей стране это стремление встретило самый искренний отклик во всех слоях общества. Сотни российских добровольцев сражались плечом к плечу с греческими патриотами до той поры, пока Греция не обрела независимость», — отметил президент.
Он подчеркнул, что теперь греки и россияне должны хранить свою дружбу, передавать следующим поколениям бережное отношение к общей истории и чтить подвиги героев.
«Убеждён, что насыщенная программа мероприятий Года истории Россия — Греция позволит вспомнить о ярких, значимых событиях в летописи двусторонних отношений, будет способствовать упрочению взаимопонимания между народами наших стран», — заключил Путин.
В рамках российской программы Года истории будет реализовано несколько десятков проектов и мероприятий в области кинематографа, книгоиздания, концертной и выставочной деятельности и других. В том числе ожидается проведение восьми фестивалей и форумов.
С греческой стороны реализацией программы займутся министерства, Посольство Греции в России, ряд университетов, афинский Дворец музыки и прочие учреждения.
Среди заявленных мероприятий — совместное производство фильма об Иоанне Каподистрии, радиопередача, посвящённая русским патриотическим песням военных лет, неделя российского кино, выпуск марки, выставки, коллоквиумы и многое другое.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Грецию Мединский также в качестве председателя российского Оргкомитета Года провел встречу с министром культуры и спорта Греческой Республики Линой Мендони.
Совместный меморандум о проведении Года истории был подписан в октябре 2020 года в Афинах министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Никосом Дендиасом. Символически Год истории приурочен к двухсотлетию начала Греческой национально-освободительной борьбы.
Официальные отношения между Россией и Грецией установлены 5 (17) сентября 1828 года. Основополагающим документом в российско-греческих отношениях на сегодняшний день остаётся Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в июне 1993-го в ходе визита Бориса Ельцина в Грецию.
К настоящему моменту российско-греческие отношения опираются на свыше 50 действующих договоров и соглашений.