В Севастополе пройдёт выставка картин Айвазовского

Короткая ссылка
Выставка картин Ивана Айвазовского пройдёт в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя с 5 июля по 31 октября.
В Севастополе пройдёт выставка картин Айвазовского
  • © Михаил Мокрушин/РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Экспозиция — результат совместной работы с Феодосийской картинной галереей им. И.К. Айвазовского и Российской государственной художественной галереей.

«Впервые в Севастополе выставляются полотна величайшего художника-мариниста с мировым именем», — заявили в Музее обороны Севастополя.

Первый зал расскажет о главных событиях жизни Айвазовского и о его творчестве в Крыму, второй посвящён связи художника с Военно-морским флотом и флотоводцами — героями Крымской войны, а третий — участию Айвазовского в событиях первой обороны Севастополя.

Ранее ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить