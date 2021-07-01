В Севастополе пройдёт выставка картин Айвазовского

Выставка картин Ивана Айвазовского пройдёт в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя с 5 июля по 31 октября.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Экспозиция — результат совместной работы с Феодосийской картинной галереей им. И.К. Айвазовского и Российской государственной художественной галереей.

«Впервые в Севастополе выставляются полотна величайшего художника-мариниста с мировым именем», — заявили в Музее обороны Севастополя.

Первый зал расскажет о главных событиях жизни Айвазовского и о его творчестве в Крыму, второй посвящён связи художника с Военно-морским флотом и флотоводцами — героями Крымской войны, а третий — участию Айвазовского в событиях первой обороны Севастополя.

Ранее ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».