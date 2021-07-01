Режиссёр Астрахан рассказал о фильме «Судьба диверсанта»

Режиссёр Дмитрий Астрахан рассказал о фильме «Судьба диверсанта».

«Судьба диверсанта» — история подлинного героя. Его реальный прототип, Фёдор Крылович, совершил подвиг: во время оккупации Белоруссии он возглавлял диверсионный отряд и провёл одну из самых больших сухопутных диверсий Второй мировой войны. Только спустя годы после войны награда находит героя», — заявил Астрахан в беседе с ФАН.

По его словам, лента рассказывает о дружбе, предательстве, героизме, порядочности, причём через общечеловеческие ценности.

Как отметил режиссёр, задача состояла в том, чтобы сделать трогательное, эмоциональное кино о людях, где есть человеческий разговор, где главному герою можно сострадать и волноваться за него.

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