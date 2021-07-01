Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 256 816

В Молдавии за сутки выявили 82 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 256 816.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (1 июля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 82 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 256 816», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 249 774 человека, более 6,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.