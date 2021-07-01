Объявлено расписание концертов Грушинского фестиваля

Стало известно расписание концертов Грушинского фестиваля в Самарской области.

Об этом сообщает sova.info.

Так, мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 2 по 4 июля.

При этом уточняется, что возможность послушать музыку в живом исполнении всё же сохранится.

Например, в пятницу на открытии фестиваля выступит квартет «Необарды» — в Окружном доме офицеров в Самаре.

4 июля запланирован концерт в Тольятти, сообщает volga.news.

Также 4 июля в Самаре выступит народный артист России Олег Митяев.

В этот же день состоится заключительный гала-концерт, в котором, помимо Митяева, примут участие Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский.

Открытие онлайн-поляны пройдёт 2 июля в 17:00.

Концерты в залах также будут транслироваться на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости COVID-19.